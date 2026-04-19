Il 19 aprile 2026 a Roma si prevedono due cortei nel centro storico e nei quartieri centrali, con orari tra le 14:47 e le 19:00. La giornata sarà caratterizzata da un’intensa attività di manifestazioni pubbliche, che causeranno un notevole aumento del traffico nella zona. La viabilità sarà influenzata da queste iniziative, che coinvolgeranno diverse aree della città. La circolazione potrebbe subire disagi e rallentamenti durante il periodo delle manifestazioni.

La domenica 19 aprile 2026 si prospetta una giornata di movimenti significativi per la viabilità della Capitale, con due manifestazioni che interesseranno il cuore storico e i quartieri centrali tra le ore 14:47 e le 19:00. La pianificazione urbana dovrà gestire contemporaneamente l’impatto dei cortei in zone cruciali come Piazza Vittorio e l’area del Circo Massimo, mentre la serata sarà segnata dall’afflusso di pubblico verso il Palazzo dello Sport per l’ultimo appuntamento musicale di Tommaso Paradiso. Due flussi di protesta e partecipazione lungo l’asse centrale. Il pomeriggio romano vedrà l’attivazione di due diversi percorsi che richiederanno un monitoraggio costante da parte della polizia locale e dei servizi di trasporto pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma bloccata il 19 aprile: due cortei e traffico intenso in centro

Notizie correlate

Torino, al via i due cortei per il centro sociale AskatasunaUn primo troncone è partito da Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupata da qualche giorno in polemica con il...

Bollate, incidente in centro, ragazzo ferito e ambulanza bloccata nel trafficoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Incendio sull'autostrada, tratto bloccato tra Firenze Sud e Incisa; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Blocco auto Euro 3: chi può circolare e dove?; Hermoso risponde a Krstovic: 1-1 tra Roma e Atalanta.

La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride x.com

La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride facebook