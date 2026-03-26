Bollate incidente in centro ragazzo ferito e ambulanza bloccata nel traffico

A Bollate, nel centro città, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Un ragazzo è rimasto ferito e l’ambulanza non è riuscita a raggiungere immediatamente il luogo a causa del traffico intenso. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo, causando disagi alla circolazione cittadina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, incidente in centro, ragazzo ferito e ambulanza bloccata nel traffico Articoli correlati Ambulanza bloccata in Zona Ospedaliera per una voragine, traffico vicino al PoliclinicoVoragine in via Gaetano Salvatore, l'ambulanza del 118 resta bloccata nel traffico in Zona Ospedaliera a Napoli. Firenze, lite nel centro per minori: un ragazzo ferito al petto con un coltelloFirenze, 16 marzo 2026 – Una violenta lite tra due giovani si è sviluppata nel Centro per minori di via Sacco e Vanzetti. TERRIBILE INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN’AMBULANZA. CI SONO DIVERSI FERITI Una selezione di notizie su Bollate incidente in centro ragazzo... Argomenti discussi: Anziana donna investita a Bollate: soccorsi e code; Bollate, auto smontata nella notte: spariscono le ruote in centro. Bollate, incidente in centro, uomo ferito e ambulanza bloccata nel trafficoScontro tra auto e moto a Bollate in centro, uomo ferito e traffico impazzito che blocca anche l'arrivo dell'ambulanza. Un inizio di giornata difficile ... ilnotiziario.net