Torino al via i due cortei per il centro sociale Askatasuna
Questa mattina a Torino sono partiti due cortei per il centro sociale Askatasuna. La Questura ha intensificato i controlli, emettendo 24 fogli di via per allontanare potenziali partecipanti indesiderati. Gli organizzatori parlano di 10-15 mila persone che hanno preso parte alle manifestazioni, creando un via vai di persone e polizia nel centro della città. La situazione resta tesa, con forze dell’ordine pronte a intervenire se le cose dovessero degenerare.
Un primo troncone è partito da Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupata da qualche giorno in polemica con il Senato accademico, il secondo è partito dalla stazione di Porta Nuova. Si ricongiungeranno a ridosso di piazza Vittorio per dirigersi nel quartiere Vanchiglia e verso la zona Nord di Torino. Gli organizzatori parlano di presenze comprese tra le 10mila e le 15mila, manifestanti che arrivano da tutta Italia e dall’estero in solidarietà con il Centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre scorso. Tra ieri e oggi si sono intensificati i controlli da parte della Questura connessi all’arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, oltre a servizi di vigilanza predisposti a ridosso di obiettivi sensibili, con al momento 24 i fogli di via obbligatori emessi, che impongono il divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Askatasuna Cortei
Torino, perquisizioni al centro Askatasuna: la polizia schierata davanti al centro sociale
Nelle ultime ore, a Torino, la polizia ha effettuato perquisizioni al centro sociale Askatasuna e nelle abitazioni di alcuni militanti, proseguendo un’azione che coinvolge anche ambienti studenteschi.
Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna
Da questa mattina, Torino è al centro di un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, situato in corso Regina Margherita 47.
Torino scontri per la chiusura del centro sociale Askatasuna
Ultime notizie su Askatasuna Cortei
Argomenti discussi: Al via la terza edizione del Master in Comunicazione della Scienza dell’Università di Torino; Torino-Lione, al via la fase 2. Delmastro: No Tav come la mafia; Torino, al via stagione musicale nuovo coworking Feat.House; Diocesi: Torino, al via le celebrazioni per i 1.300 anni dell’abbazia di Novalesa.
I figli della scimmia, al via a Torino le riprese del film diretto da Landucci(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Hanno preso il via a Torino le riprese del lungometraggio I figli della scimmia, per la regia di Tommaso Landucci che firma anche la sceneggiatura insieme a Damiano Femfert. msn.com
Con migliaia di antagonisti e attivisti in arrivo per sfilare in solidarietà del centro sociale sgomberato Askatasuna e tre cortei diversi che si ricongiungeranno in piazza Vittorio, oggi sarà una giornata campale per Torino. Già diverse le misure annunciate per limi facebook
#Askatasuna, dopo l'occupazione all'Università di Torino sale la tensione per i cortei di domani x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.