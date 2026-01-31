Torino al via i due cortei per il centro sociale Askatasuna

Questa mattina a Torino sono partiti due cortei per il centro sociale Askatasuna. La Questura ha intensificato i controlli, emettendo 24 fogli di via per allontanare potenziali partecipanti indesiderati. Gli organizzatori parlano di 10-15 mila persone che hanno preso parte alle manifestazioni, creando un via vai di persone e polizia nel centro della città. La situazione resta tesa, con forze dell’ordine pronte a intervenire se le cose dovessero degenerare.

Un primo troncone è partito da Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche dell'Università di Torino, occupata da qualche giorno in polemica con il Senato accademico, il secondo è partito dalla stazione di Porta Nuova. Si ricongiungeranno a ridosso di piazza Vittorio per dirigersi nel quartiere Vanchiglia e verso la zona Nord di Torino. Gli organizzatori parlano di presenze comprese tra le 10mila e le 15mila, manifestanti che arrivano da tutta Italia e dall'estero in solidarietà con il Centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre scorso. Tra ieri e oggi si sono intensificati i controlli da parte della Questura connessi all'arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, oltre a servizi di vigilanza predisposti a ridosso di obiettivi sensibili, con al momento 24 i fogli di via obbligatori emessi, che impongono il divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni.

