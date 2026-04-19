Roma blindatura a San Lorenzo | blindati pronti per gli anarchici

Le forze dell’ordine hanno installato numerosi posti di controllo e barriere di sicurezza nel quartiere San Lorenzo e nelle aree circostanti, in anticipo di un raduno dei movimenti anarchici programmato per questo sabato alle 18. La zona è stata completamente circondata con l’obiettivo di garantire il controllo durante l’evento. Nessuna persona o veicolo può entrare o uscire senza essere sottoposta a verifica.

Le autorità romane hanno dispiegato un massiccio apparato di sicurezza per monitorare il quartiere San Lorenzo e alcune zone limitrofe, in previsione di un raduno organizzato dai movimenti anarchici previsto per le ore 18 di questo sabato. L’iniziativa, che non ha ricevuto il preavviso formale richiesto alla Questura, mira a esprimere solidarietà verso Alfredo Cospito, a seguito della decisione del Ministero della Giustizia di mantenere il regime detentivo del 41 bis per l’esponente della Federazione Anarchica Informale. Sicurezza capillare tra San Lorenzo e i palazzi istituzionali. Il presidio si concentrerà in piazza dell’Immacolata, dove sono attese diverse centinaia di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, blindatura a San Lorenzo: blindati pronti per gli anarchici Notizie correlate Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito, Sara e SandroNel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis. Leggi anche: Roma, presidio degli anarchici oggi a San Lorenzo. La Questura blinda le zone a rischio Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: San Lorenzo, presidio degli anarchici poi il corteo verso il Pigneto: ferito un funzionario della polizia; Roma blindata tra centro e periferia: maxi offensiva contro degrado e criminalità. Roma, terrore a San Lorenzo: molesta i passanti e danneggia auto in piazza dei Siculi, arrestato 25enneUn giovane di origini somale è stato arrestato a San Lorenzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo numerose segnalazioni. virgilio.it Roma, anarchici a San Lorenzo per Cospito: Fino al PignetoNel quartiere San Lorenzo di Roma gli anarchici hanno organizzato un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, attualmente detenuto al ... iltempo.it I manifestanti in piazza tra San Lorenzo e il Pigneto in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis facebook #Roma, anarchici a San Lorenzo per #Cospito: "Fino al Pigneto" x.com