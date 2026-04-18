Roma presidio degli anarchici oggi a San Lorenzo La Questura blinda le zone a rischio

Oggi nel quartiere San Lorenzo, a Roma, si svolge un presidio degli anarchici in piazza dell’Immacolata alle 18, in solidarietà con Alfredo Cospito. La Questura ha disposto misure di sicurezza e ha chiuso alcune zone della zona a rischio. Le autorità monitorano attentamente gli sviluppi dell’evento, previsto per il pomeriggio. La presenza di forze dell’ordine è superiore al solito per garantire l’ordine pubblico durante il presidio.

Sarà un sabato pomeriggio di allerta nel quartiere San Lorenzo. I movimenti anarchici si sono dati appuntamento alle 18 in piazza dell’Immacolata per un presidio in solidarietà ad Alfredo Cospito. L'iniziativa, che non risulta preavvisata in Questura, è legata alla recente decisione del ministero.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La questura di Roma vieta il ricordo degli anarchiciL'esplosione al parco degli Acquedotti Per la polizia l'iniziativa in memoria di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone è «in contrasto con i valori... Scatta il primo fermo preventivo ai cortei, a Roma 91 in Questura. Bloccati alla commemorazione degli anarchici morti. Meloni: "Il dl sicurezza funziona"Scatta per la prima volta il "fermo preventivo" alle manifestazioni, introdotto dal governo: 91 persone sono state colpite a Roma da questa misura in... Tutti gli aggiornamenti Roma, presidio degli anarchici a San Lorenzo: alle 18 in piazza dell'Immacolata. La Questura in allertaUn presidio non preavvisato che viene però monitorato con attenzione, così come la zona di piazza Trilussa, alla vigilia della decisione del ministero della Giustizia di prolungare a Cospito il regime ... roma.corriere.it Roma, la Questura vieta il presidio degli anarchici previsto domenicaÈ stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio indetto sul web dalla galassia anarchica per la ... avvenire.it