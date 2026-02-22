Roma-Cremonese crocevia Champions League | i rientri di Hermoso e Konè spingono la corsa al quarto posto

Hermoso e Konè rientrano in campo, dando una spinta decisiva alla corsa al quarto posto. La partita tra Roma e Cremonese assume un ruolo chiave per le ambizioni della squadra giallorossa, che cerca di consolidare la posizione in classifica. L'allenatore punta sulla loro energia per migliorare il rendimento in attacco e ottenere punti importanti. La sfida si gioca in uno stadio pieno, con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona Champions League.

La 26esima giornata della Serie A 2025-2026, che vede in programma Roma-Cremonese, rappresenta, con ogni probabilità, il crocevia fondamentale della stagione giallorossa. Le sconfitte della Juventus e del Napoli – maturate contro il Como e l’Atalanta – aprono infatti uno scenario estremamente favorevole per la squadra di Gian Piero Gasperini: una vittoria permetterebbe di allungare a +4 sulla Vecchia Signora – blindando, o quasi, il quarto posto – e di agganciare il Napoli di Antonio Conte al terzo posto in classifica, con un bottino di 50 punti ciascuno. In un momento di totale emergenza, viste le assenze di Paulo Dybala, Matias Soulé, Stephan El Shaarawy, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, Gasperini si affiderà di nuovo ai suoi uomini chiave come Malen, Mancini, Cristante e Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Cremonese: Wesley brucia le tappe, recuperati Hermoso e KonéWesley si sblocca e si allena con i compagni, mentre Hermoso e Koné recuperano dal infortunio.

Verso Roma-Cremonese: Kone, Hermoso e Dybala verso il recupero. Wesley outWesley si infortuna durante la partita tra Napoli e Atalanta, a causa di un colpo alla caviglia subito in uno scontro con Rrahmani, che ha portato al rigore per la Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli-Roma 2-2, pagelle e tabellino: Malen show, Alisson Santos tiene in vita gli azzurri, Spinazzola da applausi, Rrahmani disastroso, male Mancini, Svilar chiude la porta; Beukema verso una maglia da titolare, Gasp si affida a Malen: le probabili formazioni di Napoli-Roma; Dybala in gruppo: gioca Napoli-Roma? Convocato? Le ultime dopo l'infortunio; Dybala in gruppo: gioca Napoli-Roma? Convocato? Le ultime dopo l'infortunio.

Diretta Roma Cremonese/ Streaming video tv: Gasperini per la Champions! (Serie A, oggi 22 febbraio 2026)Diretta Roma Cremonese streaming video tv: occasione per i giallorossi che vogliono provare a blindare il quarto posto in classifica. ilsussidiario.net

Roma-Cremonese diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVERoma, Ranieri: Tutti noi vogliamo andare in Champions Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN: Con Vardy non ci siamo più rivisti dopo il 2016. Per cui è bello salutarlo ora. Ci legano rico ... corrieredellosport.it

1' #RomaCremonese 0-0 Inizia la sfida tra Roma e Cremonese. La prima palla sarà dei giallorossi. OUT Hermoso, al suo posto ci sarà Ghilardi. #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Roma-Cremonese - Problema al naso per Mancini nel riscaldamento: la situazione #ASRoma #RomaCremonese #SerieA x.com