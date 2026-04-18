La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta | non basta il gol di Hermoso la Juve ride

La partita tra Roma e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 1-1. Hermoso ha segnato per i padroni di casa, ma il risultato non ha permesso alla Roma di ottenere i tre punti necessari per avvicinarsi alla zona qualificazione. Nonostante un secondo tempo offensivo, la squadra di Gasperini non è riuscita a superare gli avversari, lasciando invariato il punteggio e favorendo le altre contendenti alla qualificazione europea.

Tra le tre litiganti, la Juventus gode. In estrema sintesi questo potrebbe essere il responso della combattuta gara dell’Olimpico, con la Roma di Gasperini che, nonostante un secondo tempo all’arrembaggio, non riesce a portare a casa i tre punti che avrebbero voluto dire l’aggancio al quarto posto. I giallorossi, chiamati alla vittoria dopo i passi falsi inaspettati di Como e Napoli, subiscono il gol al 13’ dopo un errore in uscita palla di Hermoso, che regala a De Roon il pallone convertito in rete da Krstovic. La Roma cresce nella seconda metà del primo tempo, trovando la rete in pieno recupero proprio con Hermoso. Nella ripresa l’Atalanta si accontenta del pari mentre i giallorossi provano fino alla fine a trovare la zampata giusta per portare a casa una vittoria fondamentale per la corsa Champions, senza successo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Hermoso risponde a Krstovic, 1-1 Roma AtalantaCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Diretta gol Serie A LIVE: Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a KrstovicCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, morto un 26enne; Incidente sulla Pontina, un furgone contro lo spartitraffico: chilometri di coda verso Roma; Treni, stop sulla Firenze-Roma nel fine settimana: lavori in corso e disagi per i viaggiatori; Guida contromano ubriaca sulla Pontina a Roma e urta quattro automobili: alcol 4 volte superiore ai limiti. La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve rideI giallorossi non approfittano dei passi falsi di Como e Napoli, venendo bloccati sull’1-1 all’Olimpico. L’undici di Palladino passa in vantaggio con Krstovic per essere ripreso nel recupero del primo ... ilgiornale.it Treni alta velocità, bloccata la Roma-Firenze tra sabato 11 e domenica 12 aprileLe tratta Roma Firenze dell’alta velocità e quella tradizionale saranno bloccate tra sabato 11 e domenica 12 aprile per di alcuni lavori ... quifinanza.it Direzione Roma Sarà lunga Incidente altezza Laurentina La pontina vecchia è bloccata a causa del traffico che vi si è riversato. - facebook.com facebook