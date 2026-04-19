Domenica 19 aprile 2026, decine di migliaia di atleti si sono concentrati lungo le vie di una delle città più storiche del paese, partecipando alla ventisettesima edizione della Roma Appia Run. La manifestazione ha visto sfilare corridori di diverse nazionalità che hanno percorso il celebre itinerario tra antiche rovine e paesaggi urbani. La corsa, organizzata in vari livelli di difficoltà, ha attirato appassionati e professionisti.

Diecimila corridori hanno trasformato le strade della Capitale in un tappeto di energia durante la ventisettesima edizione della Roma Appia Run, tenutasi oggi, domenica 19 aprile 2026. La manifestazione ha una partecipazione massiccia di appassionati che, sotto un cielo ideale, hanno percorso i sentieri storici legati alla Regina Viarum, celebrando un connubio tra attività fisica e bellezza millenaria. Il trionfo degli atleti sulla via del mito. Sul percorso più impegnativo della giornata, quello esteso per 19 chilometri, il primato è andato a Domenico Liberatore, rappresentante della Podistica Solidarietà, che ha tagliato il traguardo con un cronometro fermo sull’1:04:59.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Appia Run: 10.000 atleti sfrecciano tra storia e mito

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