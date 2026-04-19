La 27ª edizione della Roma Appia Run si è svolta con successo, attirando circa 10.000 runner. Le condizioni meteorologiche sono state ideali, contribuendo a creare un’atmosfera vivace lungo il percorso. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse zone, offrendo loro l’opportunità di correre lungo l’antica via Appia. La giornata si è conclusa con una grande partecipazione e entusiasmo tra i presenti.

Numeri da record e un meteo perfetto hanno fatto da cornice alla 27ª edizione della Roma Appia Run, che ha regalato alla Capitale una straordinaria giornata di sport e partecipazione. 10.000 appassionati hanno animato le strade di Roma, trasformando la città in una festa diffusa all’insegna della corsa, del benessere e della valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. “La Roma Appia Run è ormai uno degli appuntamenti più importanti del running, non soltanto di Roma, ma ormai anche a livello internazionale. E il motivo per il quale ci sono migliaia e migliaia di iscritti è semplice: un percorso unico con itinerari che sono una sorta di museo a cielo aperto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 10mila runner alla 27esima Appia Run

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