Rocca San Giovanni via alla retrocessione di aree edificabili a zone agricole

Il Comune di Rocca San Giovanni ha deciso di reclassificare diverse aree precedentemente destinate all’edificazione, convertendole in zone agricole. La delibera riguarda sia terreni edificabili sia superfici con diverse destinazioni urbanistiche. Questa modifica riguarda un numero considerevole di lotti e superfici, modificando il loro utilizzo e la possibilità di interventi edilizi futuri. La decisione è stata approvata dall’amministrazione comunale con una delibera ufficiale.

L’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni ha approvato la retrocessione a zona agricola di numerose aree edificabili e di altre superfici con diversa destinazione urbanistica. Il provvedimento, ratificato nella giornata di ieri, punta alla tutela del territorio e a una pianificazione più.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Volley femminile, San Giovanni continua la risalita. Perugia vicina alla retrocessione, Monviso a rischioOggi si sono giocati due anticipi validi per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile, fondamentali per la zona retrocessione. Giugliano. Imu aree edificabili, minoranza chiede di annullare deliberaA Giugliano si torna a parlare dell’Imu sulle aree edificabili perché la minoranza ha portato in consiglio comunale la proposta di annullare la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A Rocca San Giovanni al via la retrocessione a zone agricole di alcune aree edificabili; Rocca San Giovanni, aree edificabili riportate a zona agricola; Rocca San Giovanni, tornano agricole numerose aree edificabili; Rocca San Giovanni: approvato il declassamento delle aree edificabili per tutelare il suolo. Rocca San Giovanni, al via la retrocessione a zone agricole di alcune aree edificabili Il sindaco Fabio Caravaggio: “Importante traguardo per la nostra comunità e per l’ambiente” Rocca San Giovanni (Ch), 17 aprile 2026 – L’amministrazione comunale di Rocc facebook