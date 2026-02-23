Giugliano Imu aree edificabili minoranza chiede di annullare delibera

A Giugliano, la discussione sull’Imu delle aree edificabili scaturisce dalla richiesta della minoranza di annullare la delibera che ha modificato i valori fiscali. La proposta nasce dalla volontà di rivedere le aliquote e le tariffe applicate, che vengono considerate troppo alte da alcuni consiglieri. La questione interessa direttamente i proprietari di terreni e ha suscitato un acceso dibattito tra le diverse forze politiche. La decisione finale potrebbe influenzare le entrate comunali e i proprietari di terreni fabbricabili.

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Imu aree edificabili, minoranza chiede di annullare delibera

A Giugliano si torna a parlare dell’Imu sulle aree edificabili perché la minoranza ha portato in consiglio comunale la proposta di annullare la delibera con cui venivano stabiliti nuovi valori per l’Imu sui terreni fabbricabili. La proposta arriva dopo che alcuni contribuenti hanno vinto al Tar e consiglio di stato contro il Comune. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Imu aree edificabili, Prete: “Un provvedimento di equità fiscale e giustizia sociale”Il recente provvedimento sull’IMU per le aree edificabili a Fiumicino ha suscitato diverse opinioni. Fiumicino, IMU 2026: diminuisce l’imponibile sulle aree edificabiliA Fiumicino, dal 2026, l’imposta municipale sugli immobili (IMU) sulle aree edificabili vedrà una riduzione dell’imponibile. Giugliano. Imu aree edificabili, minoranza chiede di annullare delibera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Giugliano. Suoli edificabili e agricoli: il Tar boccia le tariffe ImuUna sentenza che potrebbe fare da apripista per molti contribuenti che hanno ricevuto gli accertamenti per l’Imu sulla aree edificabili a Giugliano. Il tributo fu fortemente contestato quando ... ilmattino.it Giugliano, Imu sui terreni agricoli: stop definitivo ai rincariArriva un secondo e definitivo stop alla vicenda dell’Imu sulle aree fabbricabili a Giugliano. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già detto dal Tar lo scorso gennaio: la delibera che rivaluta ... ilmattino.it Tele Club Italia. . Un’altra indagata per morte di Domenico; si attende salma di Luciano travolto da valanga; Imu aree edificabili in consiglio a Giugliano - facebook.com facebook