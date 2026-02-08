volley femminile san giovanni continua la risalita perugia vicina alla retrocessione monviso a rischio

Questa mattina si sono disputati due anticipi della 23ª giornata di Serie A1 femminile. San Giovanni ha continuato la sua marcia verso la salvezza, vincendo ancora una partita e rafforzando la posizione in classifica. Perugia invece rischia seriamente di retrocedere, mentre Monviso si trova in una situazione delicata e potrebbe essere costretta a lottare fino all’ultimo per evitare la serie B.

Oggi si sono giocati due anticipi validi per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile, fondamentali per la zona retrocessione. San Giovanni in Marignano non si ferma più, ha sconfitto Perugia per 3-1 (22-25; 25-18; 25-20; 29-27) di fronte al proprio pubblico e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva; Bergamo ha fatto festa tra le mura amiche, regolando Monviso per 3-1 (25-19; 18-25; 25-20; 25-19). La classifica generale ha subito uno scossone: San Giovanni si è issata al decimo posto con 23 punti, Monviso è penultima con 17 punti a -3 da Cuneo (attesa domani dal derby con Chieri) e Perugia chiude la graduatoria con 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

