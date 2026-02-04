Questa mattina a Barcellona, il record del mondo di Joshua Kiplimo nella mezza maratona non è stato riconosciuto. Gli organizzatori hanno deciso di non omologare il risultato, ma non hanno ancora spiegato ufficialmente i motivi. La corsa si è conclusa con il tempo record, ma ora si attende una conferma o una spiegazione definitiva.

Davvero clamorosa la decisione della World Athletics che, a un anno di distanza dall'evento, ha deciso di non omologare il primato mondiale della mezza maratona ottenuto il 16 febbraio del 2025 a Barcellona dall'ugandese Jacob Kiplimo. Il campione africano siglò infatti un nuovo mondiale sulla distanza con l'incredibile crono di 56 minuti e 42 secondi, migliorando il precedente primato dell'etiope Yomif Kejelcha di 57.30 di ben 48 secondi, correndo alla straordinaria media di 2.41 al km. Un record fantascientifico che però la World Athletics ha invalidato perché, rivedendo più volte il filmato della gara, è apparso evidente l'aiuto indiretto ricevuto dalla macchina segnatempo che, restandogli davanti soltanto di una decina di metri, non solo gli dettava il ritmo di gara ma gli tagliava anche l'aria facilitandone lo sforzo, violando dunque il punto 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il record del mondo di Kiplimo nella mezza maratona è stato cancellato: cosa è successo

