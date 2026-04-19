Robot batte il record della mezza maratona ma si schianta a un passo dal traguardo

A Pechino si è svolta una mezza maratona di 21 chilometri che ha visto la partecipazione sia di corridori umani sia di robot umanoidi. Durante la gara, un robot aveva stabilito il record di velocità, ma si è schiantato a pochi metri dall’arrivo. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di queste macchine tra i concorrenti e per l’incidente durante la corsa.

A Pechino si è svolta una mezza maratona (21 chilometri) a cui hanno partecipato sia umani sia robot umanoidi. Il vincitore, prodotto dall’azienda cinese Honor, ha completato il percorso in 50 minuti e 26 secondi: meglio dell’attuale record mondiale maschile di 57 minuti e 20 secondi stabilito dal corridore ugandese Jacob Kiplimo. E pensare che a pochi metri dal traguardo, il robot si è andato a schiantare contro le barriere, prima di essere rimesso in pista per completare la gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Robot batte il record della mezza maratona, ma si schianta a un passo dal traguardo Notizie correlate Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot. Leggi anche: Cina, il robot batte il record della mezza maratona. "E' la fine dell'uomo" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cina, robot umanoide corre la mezza maratona e batte il record umano; Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video; Varsavia, un robot umanoide insegue un branco di cinghiali; Barca eliminato, lo sfottò dell'Atletico è geniale. Robot batte il record della mezza maratona, ma si schianta a un passo dal traguardoA Pechino si è svolta una corsa a cui hanno partecipato sia umani che robot ... msn.com Robot batte il record umano: a Pechino la mezza maratona segna il salto della tecnologia'Flash' sviluppato dalla società cinese Honor ha vinto la mezza maratona E-Town 2026 chiudendo in 50 minuti e 26 secondi ... dire.it Pechino: robot umanoide vince la mezza maratona e batte il record umano Link nei commenti facebook Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino - Il video x.com