Dopo il pareggio tra gli Spurs e il Brighton, l’allenatore della squadra di casa ha sottolineato che la mentalità dei giocatori rappresenta l’aspetto più rilevante. Ha commentato che questa componente influisce notevolmente sulle prestazioni in campo, ritenendo che un atteggiamento positivo possa fare la differenza in partite di questa portata. La sua dichiarazione segue il risultato della partita, che si è conclusa senza vincitori né vinti.

2026-04-18 22:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi afferma che la “mentalità” è la parte più importante dato che il pareggio della sua squadra contro il Brighton sabato li ha lasciati negli ultimi tre posti della Premier League, un punto dietro al West Ham, 17esimo. Georginio Rutter ha segnato un pareggio nei minuti di recupero condannando gli Spurs alla 15esima partita consecutiva senza vittorie: la serie senza vittorie più lunga del club in oltre 90 anni. Pedro Porro aveva già portato in vantaggio i padroni di casa allo stadio Tottenham Hotspur prima che Kaoru Mitoma pareggiasse con un bel finale allo scadere del primo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Roberto De Zerbi insiste che “la mentalità è la parte più importante” dopo il pareggio degli Spurs contro il Brighton

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