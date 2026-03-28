De Zerbi Tottenham ambiente Spurs già contro il suo possibile approdo in panchina! Non gli hanno perdonato quelle dichiarazioni retroscena importante

L’ambiente dei Tottenham Hotspur si oppone all’eventuale assunzione di De Zerbi come nuovo allenatore. Le reazioni sono dovute a dichiarazioni rilasciate dal tecnico italiano in passato, che non sono state ben accolte dai tifosi e dai membri del club. La questione ha suscitato discussioni interne e ha creato tensioni tra le parti coinvolte nel processo decisionale.

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