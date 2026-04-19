Dopo il successo della premiere, domenica 19 aprile secondo appuntamento con “Roberta Valente, Notaio in Sorrento”, la serie di Rai1 con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Roberta Valente, Episodio 3 – “Cuba Libre” Il bar dove Leda lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni. Per Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è un colpo durissimo: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza. Ma proprio quando tutto sembra andare in frantumi, grazie alla complicità di Roberta, Leda scopre che la verità è ben diversa da come era stata raccontata.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ROBERTA VALENTE: LA VERITÀ TORNA ALLA LUCE E MINACCIA OGNI CERTEZZA

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