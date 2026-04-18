In un’intervista alla serie di Rai 1, un’attrice ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Ha condiviso come ogni nuovo progetto le permetta di riscoprirsi e di affrontare le proprie paure, come quella del vuoto. Ha anche raccontato del percorso terapeutico intrapreso e del desiderio di trovare il proprio spazio. La conversazione ha rivelato aspetti personali e professionali legati alla sua carriera.

Ci sono attrici che raccontano il proprio lavoro come una scalata, una corsa, una serie di traguardi da raggiungere. Maria Vera Ratti, invece, lo racconta come una lunga ricerca di equilibrio. Equilibrio tra ambizione e ossessione, tra il desiderio di essere vista e la paura di non essere abbastanza, tra il bisogno di appartenere a un mondo e il timore di perdersi dentro quel mondo. Nelle sue parole in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie non c’è mai compiacimento. Non c’è la volontà di costruire un personaggio di sé. C’è piuttosto il tentativo continuo di capire chi si è davvero quando si spengono le luci del set, quando il telefono smette di squillare, quando restano soltanto il silenzio, le domande e il soffitto da fissare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maria Vera Ratti, intervista alla Roberta Valente della serie di Rai 1: “Mi riscopro a ogni progetto”

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