Rivoluzione permanente

Nel mondo del design, la durata è considerata un elemento fondamentale. Secondo alcuni esperti, un buon progetto deve essere resistente nel tempo, evitando di essere solo una creazione passeggera. Questa idea si confronta con la visione che il design sia anche un'arte capace di suscitare meraviglia, oltre che di offrire funzionalità. La discussione si concentra sulla relazione tra estetica e durata, elementi entrambi considerati essenziali nel settore.

Lucidi Il design o è duraturo, oppure non è. Questa la grande lezione che lega i maestri di questa disciplina che è anche e soprattutto arte della meraviglia, più che mero esercizio estetico. E allora, per essere coerenti nel discorso e aprire (davvero) la città al bello, perché non prevedere ogni anno - tra le tante, splendide installazioni che punteggiano Milano durante la Design Week - un’opera che resti per sempre in città? Un regalo, per rendere tangibile la forza rivoluzionaria della bellezza. Tornando all’esempio occasionale di Expo, quando un padiglione si trasformò in campo da basket coperto, il cui riconoscibile profilo ancora oggi si staglia nel parco di via Rimini e accoglie migliaia di cestisti, dancer, praticanti di yoga ogni settimana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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