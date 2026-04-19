Domenica 26 si terrà a Rocca San Casciano la terza edizione del ‘Mercatino di economia circolare e del riuso’, organizzato dall’Associazione Equilibrio e Benessere 2. Le prenotazioni sono aperte per partecipare all’evento, che si svolgerà in un’area dedicata del paese. L’iniziativa mira a promuovere pratiche di riuso e sostenibilità attraverso lo scambio di oggetti e prodotti usati.

Domenica 26 si svolgerà a Rocca San Casciano la terza edizione del ‘Mercatino di economia circolare e del riuso’, a cura dell’Associazione Equilibrio e Benessere 2.0 e Pro Rocca. L’evento si terrà nel parco pubblico Carlo Alberto Cappelli e per partecipare con una bancarella è necessario prenotare la postazione entro martedì 21 (Cecilia 349.0025119 e Alida 333.4893613). Raccontano le organizzatrici Cecilia e Alida: "Siamo molto contente che questa iniziativa sia arrivata alla terza edizione, perché crediamo molto in questo progetto. Viviamo sommersi da giochi, oggetti e indumenti che molto spesso ci dimentichiamo di avere. Oggetti dimenticati e spesso mai utilizzati, che possono finalmente trovare una seconda vita e liberare spazio nelle nostre case.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riuso a Rocca: prenotazioni per il mercatino

Notizie correlate

Torna il Mercatino di Spazio4: riuso, laboratori e sapori in via ManzoniTorna domenica 22 febbraio dalle ore 9 alle 17,30, il primo degli appuntamenti mensili con il "Mercatino di Spazio4" in via Manzoni 21: banchetti di...

Leggi anche: Torna il Garage Sale di Via Giorgio Regnoli, mercatino dell'usato e del riuso