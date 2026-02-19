Torna il Mercatino di Spazio4 | riuso laboratori e sapori in via Manzoni

Il Mercatino di Spazio4 ritorna domenica 22 febbraio in via Manzoni 21, portando riuso, musica e laboratori per tutta la famiglia. Dalle 9 alle 17,30, i visitatori troveranno bancarelle di oggetti usati, stand dedicati ai più piccoli e attività gratuite per i bambini. L’evento si svolge ogni mese, offrendo un’alternativa sostenibile e divertente per i residenti. La giornata include anche momenti di intrattenimento con musica dal vivo e dimostrazioni di artigianato. La partecipazione rimane aperta a tutti gli interessati.

