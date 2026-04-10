Milano | 10.000 mq tra design d’avanguardia e ritmi techno

A Milano, dal 21 al 26 aprile, la Fabbrica del Vapore ospiterà la terza edizione della Fabbrica Design Week. L’evento si svolgerà su una superficie di 10.000 metri quadrati e vedrà la presenza di esposizioni dedicate al design d’avanguardia e alle musiche techno. La manifestazione coinvolgerà diversi spazi della struttura, offrendo un’occasione per esplorare l’intreccio tra creatività visiva e sonoro.

Dal 21 al 26 aprile, la Fabbrica del Vapore di Milano si trasformerà nel fulcro di un dialogo multidisciplinare tra progettazione e ritmi elettronici con la terza edizione della Fabbrica Design Week. L’evento, che si inserisce nel calendario del Fuorisalone, occuperà 5.000 metri quadri di spazi coperti dedicati alla ricerca espositiva e altrettanti metri quadri all’aperto destinati a un festival musicale curato da Eric Galiani e Lele Sacchi. L’ibridazione tra ricerca accademica e sperimentazione visiva. Il cuore espositivo dell’iniziativa, intitolato Continuum, archivi, trasformazioni e visioni del progetto, fungerà da punto di raccolta per una vasta gamma di realtà, dalle università ai collettivi indipendenti, fino alle scuole di design. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 10.000 mq tra design d’avanguardia e ritmi techno Bacoli: 500mila euro per un polo di soccorso da 10.000 mqNel comune di Bacoli, nei Campi Flegrei, è stata inaugurata oggi una vasta area destinata all'ammassamento dei soccorritori e delle risorse in caso... Milano: 21.000 mq di case sociali e piazza ipogea per ScaloLa Giunta comunale ha dato il via libera al piano attuativo per la nascita del nuovo quartiere Scalo Greco-Breda a Milano. Si parla di: Tra archivi, dj set e street food: torna Fabbrica Design Week; FABBRICA DESIGN WEEK - TORNA LA III EDIZIONE DELLA RASSEGNA CHE UNISCE UN FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA A IMPORTANTI MOSTRE DI DESIGN.