Il Teatro Comunale di Vicenza ospiterà mercoledì 8 aprile 2026 uno spettacolo intitolato

Il Teatro Comunale di Vicenza ospiterà mercoledì 8 aprile 2026 lo spettacolo Continuum – In the spirit of Ryuchi Sakamoto. L’evento porterà nella Sala Maggiore le performance di Alva Noto e Christian Fennesz, due figure centrali della musica elettronica attuale. L’appuntamento rappresenta un caso unico per l’area del Nordest. La programmazione della città accoglie un genere sofisticato, solitamente riservato a grandi centri europei o festival internazionali, all’interno di una cornice storica. La serata mira a celebrare Ryuichi Sakamoto, scomparso nel 2023 a Tokyo dopo essere nato nel 1952. Il compositore e pianista ha lasciato un solco profondo nell’innovazione sonora, capace di fondere la tradizione classica con le nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sakamoto a Vicenza: l’elettronica d’avanguardia invade il Teatro

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