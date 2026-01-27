Violento con la moglie per 14 anni | 7 anni di carcere e 10 di esilio dal Canton Ticino

Questa notizia riguarda un episodio di violenza domestica protratta nel tempo, che ha portato a una condanna di sette anni di carcere e a dieci anni di espulsione dal Canton Ticino. La decisione delle autorità riflette l’impegno nel tutelare la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte, garantendo conseguenze adeguate alle azioni commesse.

Sette anni e un mese di carcere, dai quali andranno dedotti il carcere preventivo e quello di sicurezza già sofferti, oltre a dieci anni di espulsione dal territorio svizzero con iscrizione al Sistema di informazione di Schengen (Sis). È la condanna pronunciata dalla Corte di appello e di revisione penale (Carp) del Canton Ticino nei confronti di un cittadino straniero responsabile di una lunga serie di violenze domestiche e reati collegati. L’espulsione scatterà al termine dell’espiazione della pena detentiva. Come riporta LaRegione.ch, la Corte, presieduta dal giudice Angelo Olgiati con Ilario Bernasconi e Matteo Galante come giudici a latere, ha ritenuto l’uomo colpevole di violenza carnale, coazione sessuale ripetuta, esposizione a pericolo della vita altrui ripetuta, lesioni semplici qualificate ripetute e in parte tentate, coazione ripetuta e in parte tentata, minaccia qualificata ripetuta, violazione del dovere di assistenza o educazione, vie di fatto qualificate ripetute, truffa per mestiere in parte tentata e falsità in documenti.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Canton Ticino

Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso abusi su una bambina di 10 anni all’interno di un centro di accoglienza a Collio.

