Ragazzo di 13 anni scomparso dal Canton Ticino | attenzione anche a Como

La polizia del Canton Ticino cerca un ragazzo di 13 anni scomparso da Locarno. Si chiama Abouel Ela Simone Fars, è nato il 3 novembre 2012 e ha origini italiane. L’appello è stato diffuso anche per avvisare i residenti di Como, in caso il ragazzo si trovi in quella zona. Finora, nessuna traccia di lui. Le forze dell’ordine chiedono ai cittadini di segnalare eventuali avvistamenti.

La polizia cantonale ha diramato un appello per la scomparsa di Abouel Ela Simone Fars, nato il 3 novembre 2012, cittadino italiano, domiciliato a Locarno. Il ragazzo risulta scomparso nel pomeriggio di domenica 2 febbraio 2026, attorno alle 16:45, dalla zona di Locarno. La foto è stata fornita dalla polizia cantonale. Al momento dell'allontanamento presentava una corporatura snella, statura di 185 centimetri, peso di circa 65 chili, occhi castani scuri, capelli castani scuri ondulati di media lunghezza, viso ovalerotondo. L'età apparente è di 14 anni. Si esprime in lingua italiana. Al momento della scomparsa indossava una giacca grigio militare con cappuccio marca The North Face, una felpa, pantaloni verde scuro con fiori bianchi e scarpe Nike modello TN di colore nero.

