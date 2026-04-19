Risultati Serie A 2025 26 LIVE | vince il Milan Genoa trionfante a Pisa

Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con il Milan che ha ottenuto una vittoria e il Genoa che ha conquistato un risultato positivo a Pisa. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi del campionato italiano, mentre l’Inter di Cristian Chivu prosegue il suo cammino con aggiornamenti costanti sulle partite in corso. I risultati di oggi si aggiungono alle sfide già giocate, rendendo il quadro della stagione sempre più interessante.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

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