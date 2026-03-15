Nella giornata di oggi, si sono disputate diverse partite di Serie A 202526, con il Genoa che ha ottenuto una vittoria, mentre in campo sono stati visti Pisa contro Cagliari e Sassuolo contro Bologna. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle partite in corso, evidenziando il percorso della Juventus nel campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Genoa, in campo Pisa Cagliari e Sassuolo Bologna

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