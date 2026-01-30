Una rissa tra alcuni senzatetto si è scatenata questa mattina davanti al Carrefour di Porta Castiglione a Bologna. Durante la colluttazione, uno dei presenti è stato ferito con una bottiglia di vetro. Sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo all’ospedale per le cure del caso. La polizia sta cercando di identificare i coinvolti e ricostruire l’accaduto.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Sangue e paura davanti al Carrefour di Porta Castiglione: un uomo è stato ferito con un oggetto contundente, probabilmente colpito con una bottiglia di vetro durante una rissa tra sbandati. Spacciatori in via Mascarella a Bologna, residenti esasperati: “Sono impuniti, abbiamo paura a uscire di casa” Il 118 e tre Volanti della polizia si sono precipitati sul posto e il ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’aggressione è avvenuta verso le 21.30: un gruppo di persone, con molta probabilità persone senza fissa dimora che orbitano giorno e notte tra il parcheggio che costeggia i Giardini Margherita e i portici della parrocchia, ha iniziato a discutere in maniera animata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sangue e terrore a Porta Castiglione a Bologna: rissa a bottigliate fra sbandati, un ferito

Approfondimenti su Porta Castiglione

Nella sera di sabato 10 gennaio, a Bologna si è verificato un grave episodio di violenza nel centro città, con un giovane di 20 anni ferito a colpi di machete.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Porta Castiglione

Argomenti discussi: Sangue, terrore, misericordia: la canzone di Springsteen per Minneapolis parola per parola; Pixel di sangue: l’orrore da videogame al cinema; L'orrore e il terrore raccontato da chi è tornato dall'Iran. E un solo appello: Non lasciateci soli; Terrore a Canicattì: madre e figlia prese a sprangate in pieno centro per una borsa.

Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: Alex Pretti era disarmato prima della sparatoriaIn una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti ... gazzettadelsud.it

Terrore a Canicattì: madre e figlia prese a sprangate in pieno centro per una borsaUn pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in un incubo per due donne di Canicattì, vittime di una violenta aggressione in pieno centro. lasicilia.it

Il Comune di Castiglione della Pescaia fa i complimenti a questa grande atleta dell’HC Castiglione che porta nell’Olimpo della nazionale italiana di pattinaggio artistico il nome del nostro paese. In bocca al lupo #Alice! - facebook.com facebook