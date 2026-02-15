Movida a Giugliano rissa tra minorenni | 13enne in ospedale con traumi multipli al volto

Una rissa tra minorenni a Giugliano ha portato un 13enne in ospedale con traumi al volto, dopo che due giovani si sono affrontati nella notte vicino a via Appia Sud. La lite è scoppiata improvvisamente e si è trasformata in una colluttazione violenta, spingendo alcuni passanti a chiamare le forze dell’ordine. La polizia ha fermato i coinvolti e trasportato il ragazzo ferito in ambulanza.

Aggressione nella notte nei pressi di via Appia Sud. Notte movimentata a Giugliano in provincia di Napoli, dove una lite tra due minorenni è degenerata in un'aggressione che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Un ragazzo di appena 13 anni è finito al pronto soccorso dopo aver riportato traumi multipli al volto. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. L'episodio si sarebbe verificato nei pressi del McDonald's di via Appia Sud, punto di ritrovo molto frequentato durante le ore della movida. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da un altro minorenne al termine di un diverbio, per cause che restano ancora da chiarire.