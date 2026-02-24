Dibattito a Meldola | perché il Nì al referendum è una scelta

Un confronto a Meldola nasce dal rifiuto di approvare il referendum. La decisione di opporsi deriva dalla preoccupazione per le conseguenze di questa scelta. La sala Arena Hesperia si prepara ad accogliere un dibattito aperto, in cui si discuteranno le ragioni di chi dice “Nì”. Partecipanti e pubblico si confrontano su temi concreti legati alla consultazione popolare. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sulle implicazioni pratiche di questa decisione.

Un dibattito per illuminare il “Nì sul referendum. La sala Arena Hesperia di Meldola, in via Roma 3, si prepara a diventare il palcoscenico di un confronto cruciale. Giovedì 27 febbraio, alle 21:00, si terrà l’incontro pubblico Referendum sulla giustizia: le ragioni del Nì. L’evento, organizzato dai circoli Acli Il Ponte di Meldola e Rocca delle Caminate, con la collaborazione delle Acli provinciali di Forlì-Cesena, promette di approfondire le sfumature del voto di astensione. A introdurre la serata sarà Luca Vespignani, professore associato di Diritto costituzionale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

