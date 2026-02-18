La rassegna Anita Bollati torna in città a causa della grande passione del pubblico per il teatro dialettale. La manifestazione, che si svolge ormai da anni, si prepara a riprendere con spettacoli che portano in scena storie e personaggi della tradizione lombarda. Quest’anno, il primo spettacolo si terrà nel teatro locale, attirando molti appassionati che aspettano con entusiasmo questa occasione.

Il sipario sta per rialzarsi su una delle tradizioni culturali più sentite del territorio. Ritorna la rassegna Anita Bollati, lo storico appuntamento dedicato al teatro dialettale lombardo che da anni rappresenta un punto fermo nella programmazione culturale cittadina. L’edizione 2026 prenderà il via il 28 febbraio e promette di riportare sul palco dell’Auditorium comunale di via Boccaccio l’atmosfera autentica, popolare e identitaria che da sempre caratterizza questa manifestazione. La rassegna è intitolata ad Anita Bollati, celebre attrice dialettale originaria di Cantalupo, figura simbolo di un modo di fare teatro capace di raccontare la quotidianità, le tradizioni e le sfumature linguistiche del territorio con ironia, passione e verità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna la rassegna Anita Bollati. L’appuntamento con il dialetto

