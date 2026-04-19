Rischio paralisi delle filiere anche il padovano verso lo stop
Il settore dell’autotrasporto nella provincia di Padova si sta avviando verso uno stop a livello nazionale, con un potenziale blocco dei servizi che potrebbe coinvolgere l’intera filiera. La decisione nasce dopo settimane di richieste inevase, in un momento in cui le imprese affrontano una situazione sempre più difficile. La possibilità di una paralisi generale mette in allarme le aziende del settore, in attesa di sviluppi ufficiali.
Anche il settore dell’autotrasporto padovano si avvia verso il fermo nazionale dei servizi, una decisione maturata dopo settimane di richieste rimaste senza risposta in un contesto sempre più critico per le imprese. Una mobilitazione che rischia di avere ripercussioni significative, dal momento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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