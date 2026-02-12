Catanzaro | maggioranza in bilico 119 milioni di euro a rischio e progetti strategici a rischio paralisi

Catanzaro si trova in una situazione difficile. La maggioranza è in bilico e rischia di perdere il sostegno, mentre 119 milioni di euro sono in bilico e potrebbero non essere più disponibili. La crisi politica mette a rischio diversi progetti importanti per lo sviluppo della città, che potrebbe rimanere ferma o rallentare notevolmente. La situazione resta tesa e nessuno ancora riesce a prevedere come si evolverà nei prossimi giorni.

Catanzaro a Rischio: Tra Crisi Politica e 119 Milioni di Euro in Bilico. Catanzaro vive un momento di profonda incertezza politica che minaccia di paralizzare progetti strategici per lo sviluppo della città. La tenuta dell'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita è a rischio, con una maggioranza ridotta a sole 15 firme su 17 consiglieri, mentre si valutano le possibili conseguenze di un commissariamento che potrebbe rallentare l'utilizzo di oltre 119 milioni di euro destinati a investimenti chiave. La Fragilità dell'Equilibrio Politico. La crisi attuale non è solo una questione di equilibri interni alla politica locale.

