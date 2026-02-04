Social e adolescenti Anche la Spagna verso lo stop per gli under 16
Il governo spagnolo si prepara a limitare l’uso dei social per i minorenni sotto i 16 anni. Dopo le riunioni e le discussioni, sembra che a breve saranno introdotte nuove regole per proteggere i giovani dagli effetti dei social network. La misura mira a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e a tutelare la salute mentale degli adolescenti. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra genitori e professionisti del settore.
Anche il governo spagnolo ha annunciato una stretta sui Social per i ragazzi under 16. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La Spagna verso l’introduzione del divieto social per minori di 16 anni: Malpezzi accusa il governo italiano di immobilismo mentre altri Paesi agiscono per tutelare adolescenti
La Spagna si prepara a vietare l’accesso ai social per i minori di 16 anni.
