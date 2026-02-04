Social e adolescenti. Anche la Spagna verso lo stop per gli under 16

Il governo spagnolo si prepara a limitare l’uso dei social per i minorenni sotto i 16 anni. Dopo le riunioni e le discussioni, sembra che a breve saranno introdotte nuove regole per proteggere i giovani dagli effetti dei social network. La misura mira a ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e a tutelare la salute mentale degli adolescenti. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra genitori e professionisti del settore.

Anche il governo spagnolo ha annunciato una stretta sui Social per i ragazzi under 16. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La Spagna si prepara a vietare l'accesso ai social per i minori di 16 anni.

Argomenti discussi: Anche la Spagna ha deciso di vietare i social network ai minori di 16 anni; Progettati per creare dipendenza nei più giovani: negli Usa inizia il processo ai social. TikTok decide di patteggiare; È partito il processo che determinerà se i social creano dipendenza nei bambini. Ecco perché può fare scuola; I giovani oggi tra solitudine digitale e voglia di futuro.

