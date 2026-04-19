E’ dedicato alla prima infanzia il terzo appuntamento del ciclo " Patti digitali ", il percorso promosso dal Comune di Fiesole sull’ uso responsabile della tecnologia, fra rischi e vantaggi di smartphone, web, gruppi social e intelligenza artificiale. L’iniziativa è partita a novembre e sta riscuotendo un interesse e una partecipazione crescente fra le famiglie e gli educatori. Lunedì alle 17,30, alla Casa del Popolo di Borgunto si parlerà di "Schermi digitali e prima infanzia: quali istruzioni per un genitore consapevole?". Interverrà Cosimo Di Bari, professore associato di Pedagogia Generale e Sociale, che presenterà a famiglie e educatori anche le linee guida pedagogiche per accompagnare i più piccoli a un uso consapevole del digitale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischi degli smartphone. Il ciclo di incontri organizzati dal Comune

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