Al via le iscrizioni per i soggiorni a Pinarella organizzati dal Comune di Modena

Prenotazioni dal 2 marzo ai Comitati anziani; on line dall’11 aprile anche per residenti fuori Modena. Lo scorso anno 5862 presenze alla Casa per ferie al mare I soggiorni si svolgeranno dal 26 maggio al 13 settembre. Il turno riservato alle persone con disabilità è in programma dal 4 al 16 agosto. I soggiorni sono rivolti ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto 60 anni alla data della partenza e a persone con disabilità che non abbiano compiuto i 60 anni di età, con priorità per i residenti nel territorio comunale. Anche quest'anno, gli anziani potranno esprimere l'interesse a condividere la vacanza coi nipotini. Nella stagione 2025 nella Casa per ferie si sono registrate 5862 presenze complessive. La struttura ha accesso diretto alla pineta e alla spiaggia privata e si trova in zona centrale a Pinarella, può ospitare oltre 90 persone per turno ed è priva di barriere; mette a disposizione ampie camere con servizi privati riscaldamento e aria condizionata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

