Percorsi d' arte il ciclo di incontri si chiude con Lo sguardo degli angeli

Si è concluso il ciclo di incontri dedicati alla storia dell’arte presso la Casa del Popolo di Montevarchi con l’ultima conferenza intitolata

Quarta e ultima conferenza degli appuntamenti di storia dell’Arte alla Casa del Popolo di Montevarchi per il ciclo "Percorsi d’arte". Il “Viaggio nella bellezza”, curato nell’organizzazione da Sergio Neri arriva all'epilogo di questa stagione affidandosi ad Antonio Natali, storico dell’arte di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Si chiude il ciclo di incontri con Samah Jabr alla Pontificia facoltà Teologica di SiciliaIl preside don Vito Impellizzeri: "Il nostro compito è avviare percorsi formativi e informativi di un pensiero e una teologia per la pace"...

Si chiude la Borsa del Turismo Extralberghiero, con lo sguardo rivolto al futuroLa manifestazione ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali regionali e territoriali, 14 Comuni, cinque Distretti del Commercio,...

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Pasqua tra mostre e capolavori: i percorsi d’arte da Torino a RomaItinerario pasquale nelle principali mostre italiane: dalla fase iniziale del Sodoma alle atmosfere dell'Art Déco, fino ai ritratti delle donne protagoniste della società ... viaggiamo.it

Walk of Life, domenica Napoli corre per la ricerca: percorsi, orari e info utili - facebook.com facebook

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