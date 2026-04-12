Tutto quello che è comodo è stupido Paolo Crepet e l’elogio della fatica per crescere giovani forti | Stiamo anestetizzando i nostri figli Senza frustrazione non c’è genialità
Paolo Crepet ha espresso preoccupazione per il modo in cui i genitori stanno crescendo i figli, sottolineando che l’eccessiva comodità può rendere le nuove generazioni più fragili. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come l’assenza di sfide e frustrazioni possa ostacolare lo sviluppo di capacità e resilienza. Crepet ha definito la fatica e le difficoltà come elementi fondamentali per la crescita di persone forti e indipendenti.
"Stiamo crescendo figli fragili?". È questa la domanda scomoda che ha animato la riflessione potente e necessaria di Paolo Crepet. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Paolo Crepet e la frustrazione come benzina dei neuroni dei giovani: “Restituite le difficoltà ai ragazzi, basta con la perfezione ignobile e i modelli alla Sanremo”Nell'intervista al Corriere della Sera, Paolo Crepet esorta genitori e docenti a restituire ai giovani il diritto di fallire.