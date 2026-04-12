Tutto quello che è comodo è stupido Paolo Crepet e l’elogio della fatica per crescere giovani forti | Stiamo anestetizzando i nostri figli Senza frustrazione non c’è genialità

Paolo Crepet ha espresso preoccupazione per il modo in cui i genitori stanno crescendo i figli, sottolineando che l’eccessiva comodità può rendere le nuove generazioni più fragili. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come l’assenza di sfide e frustrazioni possa ostacolare lo sviluppo di capacità e resilienza. Crepet ha definito la fatica e le difficoltà come elementi fondamentali per la crescita di persone forti e indipendenti.