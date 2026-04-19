Riparte la proposta di ' liberare' le scuole dai seggi elettorali | il caso di Castel del Piano
Una proposta per evitare che le scuole vengano utilizzate come seggi elettorali torna a essere discussa in un comune. La richiesta riguarda principalmente la possibilità di escludere alcune strutture dall'uso durante le consultazioni elettorali, per limitare i disagi e mantenere gli spazi scolastici liberi da attività politiche in quei giorni. Il dibattito coinvolge il gruppo consiliare di maggioranza, che continua a sostenere questa iniziativa da tempo.
Forza Italia, il gruppo consiliare di Palazzo dei Priori, continua nella sua battaglia per evitare l'utilizzo delle scuole - o almeno non di tutte - come seggi elettorali per le varie elezioni nazionali, regionali e locali. Una battaglia iniziata nel 2025 con un ordine del giorno che, però, era.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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