Referendum ecco le scuole di Benevento che saranno seggi elettorali

Il comune di Benevento ha annunciato le scuole che ospiteranno i seggi elettorali durante il referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. Tra queste ci sono il Convitto Nazionale in piazza Roma e una scuola primaria della città. Questi edifici sono stati scelti per garantire lo svolgimento delle operazioni di voto nei due giorni indicati.

Tempo di lettura: < 1 minuto I plessi scolastici situati sul territorio comunale e individuati come sedi dei seggi elettorali, in occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sono i seguenti: CONVITTO NAZIONALE – PIAZZA ROMA SCUOLA PRIMARIA – V.LE GESU’ BAMBINO DI PRAGA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI – VIA SANDRO PERTINI SCUOLA PRIMARIA – CONTRADA EPITAFFIO SCUOLA PRIMARIA – VIA PIO IX LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO – VIA S. COLOMBA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI – PIAZZA RISORGIMENTO SCUOLA PRIMARIA – VIA G. BATTISTA PIRANESI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA – PACEVECCHIA VIA CRISTOFORO RICCI SCUOLA PRIMARIA – S. MODESTO 2 VIA PALERMO SCUOLA PRIMARIA – VIA NICOLA CILETTI IST. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum, ecco le scuole di Benevento che saranno seggi elettorali Articoli correlati Leggi anche: Referendum Giustizia 2026, scuole chiuse per i seggi elettorali: ecco le date dello stop e quando si torna in classe Seggi elettorali nelle scuole, Orizzonte per Lecco: "Necessario ripensare il sistema"Considerati i prossimi eventi elettorali (referendum 22 e 23 marzo ed elezioni amministrative 24 e 25 maggio) che comporteranno la chiusura di molte... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum ecco le scuole di Benevento... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum giustizia, Valditara: niente faziosità a scuola. Fracassi (Cgil): il docente ha libertà d'insegnamento, diamogli fiducia; Scuole chiuse a marzo 2026, ecco quando; Estate 2026, scuole chiuse? Ecco i centri estivi e le case vacanza del Comune di Milano: quando aprono le iscrizioni. Referendum, ecco le scuole che saranno seggi elettoraliI plessi scolastici situati sul territorio comunale e individuati come sedi dei seggi elettorali, in occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sono i seguenti: ... tvsette.net Referendum Giustizia 2026, scuole chiuse per i seggi elettorali: ecco le date dello stop e quando si torna in classeIl 22 e 23 marzo si vota per il Referendum Giustizia. Molte scuole sede di seggio chiuderanno da sabato a martedì. Verificare le circolari del proprio istituto per conferme. orizzontescuola.it Lab Tv e il referendum giustizia. La nostra emittente vara due trasmissioni di approfondimento nell'ambito della rubrica Se Votassi Per. Si parte con l'Avvocato Gino De Pietro esponente del comitato per il No. - facebook.com facebook Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum Di Carmelo Caruso x.com