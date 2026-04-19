Rinnovo carta d’identità il 40% scopre solo allo sportello la domanda sulla donazione | e 1 cittadino su 2 decide lì

Durante il rinnovo della carta d’identità, circa il 40% dei cittadini scopre solo allo sportello che viene posta la domanda sulla donazione di organi e tessuti. Di questi, circa la metà decide in quel momento se autorizzare o meno la donazione. Un funzionario comunale ha confermato che questa domanda viene inserita nel procedimento di rilascio del documento, senza che i cittadini siano preventivamente informati.

"Quando muore, vuole donare organi e tessuti?". Parola di funzionario comunale, mentre si rinnova il documento. Un'indagine Noto per il Cnt rivela che il 40% dei cittadini nonsapeva di poter esprimere la propria volontà in quel momento. E uno su due decide lì, sul bancone, con la coda che preme. Il risultato? Più "no" e più astensioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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