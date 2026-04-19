Martedì 21 aprile alle ore 15 si terrà il taglio del nastro per la riqualificazione della scuola

Martedì 21 aprile ore 15. E’ la data del taglio del nastro per la riqualificata scuola "Tommaseo" di Segromigno Monte. Come fosse un edificio nuovo. L’iniziativa aperta ad alunni, docenti, famiglie ed operatori scolastici e all’intera cittadinanza interverranno il sindaco Giordano Del Chiaro e l’assessora all’edilizia scolastica, Ilaria Carmassi. Grazie ad un investimento complessivo di 939.400 euro, di cui 818 mila euro provenienti da fondi Next Generation Eu (Pnrr), tutta la sede scolastica è stata completamente riqualificata. In un primo tempo gli interventi hanno interessato l’ala nord della primaria che una volta pronta, avendone la capienza, ha ospitato l’intera scolaresca, mentre si procedeva ai lavori di riqualificazione dell’ala sud da poco terminati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovata la scuola “Tommaseo“

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