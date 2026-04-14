Scuola rinnovata a Villa di Chiavenna il ministro Valditara inaugura il plesso riqualificato

Lunedì 13 aprile è stata inaugurata a Villa di Chiavenna una scuola dell’infanzia e primaria, oggetto di interventi di riqualificazione. Il nuovo edificio sostituisce la struttura precedente, in parte demolita e ricostruita, e diventa il punto di riferimento per la comunità locale. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’istruzione, che ha presenziato all’evento di apertura. La scuola rappresenta un esempio di rinnovamento in un’area di montagna.

Una scuola rinnovata che diventa cuore della comunità e simbolo di futuro per un territorio di montagna: è stata inaugurata lunedì 13 aprile a Villa di Chiavenna la scuola dell’infanzia e primaria, completamente riqualificata dopo un importante intervento. Alla cerimonia ha preso parte anche il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Il ministro Valditara inaugura i nuovi laboratori dell’ITS Academy AgroalimentareUn laboratorio della comunità, per la comunità: così nascono i nuovi spazi dell’ITS Academy Agroalimentare inaugurati lunedì 13 aprile a Sondrio, in... Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilitàAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...