Nella valle di Susa, dove è nata la Lamborghini Miura, si sono sentiti di nuovo i suoni di un’epoca passata. Un rombo di motore ha rotto il silenzio, richiamando il genio di Marcello Gandini, il designer che ha rivoluzionato il mondo delle auto sportive. La scena ha coinvolto luoghi storici legati alla nascita di un’icona automobilistica.

Il silenzio della valle di Susa è stato recentemente interrotto da un canto meccanico d'altri tempi, un rombo che porta con sé l’eco di una rivoluzione estetica nata sessant'anni fa. Ad Almese, tra le mura della residenza e dello studio che furono di Marcello Gandini, quattro splendide Lamborghini Miura si sono ritrovate per un omaggio intimo e spettacolare al loro creatore, scomparso il 13 marzo 2024. Considerata universalmente la prima supercar della storia, la Miura è tornata a muovere le sue linee sinuose negli stessi spazi in cui il genio torinese ha concepito capolavori che hanno reso leggendario il marchio del Toro, come la Countach, l'Espada, la Jarama, l'Urraco e la Diablo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il genio di Marcello Gandini rivive nei luoghi dove nacque la Lamborghini Miura

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1990-98 Lamborghini Diablo Supercar V12 5.7L. 200mph. (322km/h) design by Marcello Gandini. - facebook.com facebook