Nella 33esima giornata di Serie A, il match tra Pisa e Genoa si è concluso con un risultato di 1-1. Ekhator ha segnato il gol che ha pareggiato la partita, rispondendo a Canestrelli che aveva aperto le marcature. La cronaca della partita, i dettagli e i risultati sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti sulla moviola e sintesi delle azioni principali. La giornata di campionato prosegue con altre sfide in programma.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-1, Ekhator risponde a Canestrelli e pareggia i conti

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