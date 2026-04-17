Multe stradali a Brindisi | nel 2025 incassi per quasi 2 milioni di euro
Nel 2025, le multe stradali a Brindisi hanno generato quasi 2 milioni di euro di entrate, posizionando la città ai primi posti in regione per quanto riguarda i proventi derivanti dalle sanzioni. I dati ufficiali mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti, evidenziando l’entità delle entrate provenienti dalle infrazioni al codice della strada. La cifra rappresenta una quota significativa del totale regionale, contribuendo alle entrate comunali.
BRINDISI - Brindisi ai vertici della classifica regionale per quanto riguarda i proventi derivanti dalle sanzioni stradali. Secondo l'ultima analisi di Facile.it basata sui dati Siope (il sistema informativo degli enti pubblici), il capouluogo Adriatico ha registrato nel 2025 entrate.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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