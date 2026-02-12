Rimini lotta ai rifiuti | fototrappole e indagini Hera 55 multe nel 2025 Cresce la sorveglianza sul territorio

Rimini intensifica i controlli contro l’abbandono di rifiuti. Nel 2025 sono state fatte 55 multe grazie alle fototrappole, un numero che dimostra come le telecamere siano diventate uno strumento ormai indispensabile per vigilare sul territorio e colpire chi deposita illegalmente i rifiuti. La polizia locale e Hera aumentano le indagini per tenere sotto controllo le zone più a rischio.

Rimini sotto sorveglianza: 55 sanzioni nel 2025, un sistema anti-degrado in crescita. Rimini intensifica la lotta all'abbandono illecito dei rifiuti, con un bilancio del 2025 che vede 55 verbali comminati grazie all'utilizzo di fototrappole. Il sistema di videosorveglianza, attivo dal 2021, ha portato a un totale di 669 sanzioni, testimoniando un impegno costante del Comune, di Hera e delle Guardie Ecologiche Volontarie per contrastare un fenomeno che deturpa il territorio e danneggia l'immagine della città. Un approccio integrato tra tecnologia e controllo del territorio. La strategia adottata da Rimini per combattere i comportamenti scorretti si basa su un approccio integrato che combina tecnologia e controllo sul campo.

