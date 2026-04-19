Rimessa a fuoco | paura per una casa

Ieri all’alba a Sassoferrato un incendio ha coinvolto una abitazione, generando paura tra i residenti. L’incendio ha causato danni strutturali alla casa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la situazione ha destato preoccupazione tra chi abita nella zona. Le autorità stanno ancora valutando le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Paura ieri all’alba a Sassoferrato, dove un violento incendio ha rischiato di trasformarsi in dramma. Intorno alle prime luci i vigili del fuoco sono stati allertati in via Crocefisso per il rogo di una rimessa in legno. La struttura, utilizzata come deposito per attrezzi da giardinaggio, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme che, alimentate dal materiale infiammabile, si sono propagate con estrema velocità. Il fronte del fuoco ha investito la facciata dell’abitazione adiacente e una tettoia adibita a parcheggio. Sotto quest’ultima si trovavano un’auto e tre moto, seriamente minacciate dal calore e dalle lingue di fuoco. Per domare l’incendio è stato necessario un imponente dispiegamento di forze: sul posto sono confluite le squadre di Fabriano, Jesi e Arcevia, intervenute con tre autobotti e due mezzi fuoristrada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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