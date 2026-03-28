Nella prima mattina di oggi, una rimessa situata a pochi metri da un'abitazione è stata interessata da un incendio. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, che conteneva attrezzi, legna e altri materiali. I forti venti presenti durante l'episodio hanno alimentato il fuoco, generando timori tra i residenti della zona. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Per cause ancora da accertare, nella primissima mattina di oggi è andata a fuoco una struttura utilizzata per la rimessa di attrezzi, legna e altri materiali. L'allarme è stato lanciato, intorno alle 7 di questa mattina, direttamente ai Vigili del Fuoco di Gubbio, che hanno inviato una squadra nel comune di Pietralunga e in particolare in località Villafranca Terzo. Si è temuto, a causa dei forti venti, che le fiamme potessero arrivare a distruggere altri immobili vicini, in particolare un'abitazione a poche decine di metri dalla rimessa in fiamme. Ma l'esperienza dei vigili ha permesso di circoscrivere l'incendio, per poi definitivamente spegnerlo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Va a fuoco una rimessa a pochi metri di una abitazione: danni e tanta paura per i forti venti

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