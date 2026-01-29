Paura a Sarno fiamme alte in zona industriale

Paura a Sarno, questa mattina, quando un capannone che fungeva da deposito è andato in fiamme nella zona industriale. Le fiamme sono alte e visibili a distanza, creando scompiglio tra i residenti e gli operai della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere l’incendio, che si è sviluppato due ore fa. Al momento non sono stati segnalati feriti, ma i danni sono ingenti. La zona rimane sotto osservazione mentre si cerca di capire cosa abbia causato l’incendio.

Un capannone che funge da deposito è andato in fiamme due ore fa nella zona industriale di Sarno, Salerno. Il fumo nero che si è diffuso subito è visibile anche dalle zone vesuviane limitrofe. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente. Si consiglia di mantenere le finestre chiuse e di evitare le zone interessate dai fumi. E mentre a Lavorate, frazione di Sarno, colpita dalle piogge di ieri ed stamattina si spera che l' allerta meteo smetta di preoccupare, nella zona industriale che ospita i capannoni depositi di varie fabbriche ci si augura che il maltempo previsto per il primo pomeriggio possa aiutare a spegnere fumi e fuoco.

